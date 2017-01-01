В августе стартуют продажи туров на «Дягилевские сезоны» 2019 года

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Фото: Антон Завьялов

В стоимость четырёхдневного тура войдет размещение, питание, трансферы и экскурсионная программа по Пермскому краю. Билеты на мероприятие придётся приобрести отдельно. Организатором туров выступает оператор «Валида».

Как сообщается на сайте ассоциации туроператоров, в рамках сборных туров в этом году фестиваль посетили 112 человек. Из российских городов больше всего туры брали из Москвы и Нижнего Новгорода, из иностранных гостей — туристы из Австрии, Германии и США. Еще 250 туристов купили однодневные туры.

Напомним, «Дягилевский фестиваль» проходил в Перми с 14 по 24 июня. По данным организаторов, было продано 14,5 тыс. билетов. При этом почти половина посетителей — жители других регионов, в основном, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также на фестивале побывали иностранные гости из Италии, Германии, Бельгии и Республики Кипр.

Дягилевский фестиваль-2019 станет уже 13-ым по счету. Он пройдет в мае 2019 года. Открыть фестиваль планируется оперой Альбана Берга «Лулу» в постановке режиссёра Максима Диденко под музыкальным руковдством Теодора Курентзиса. Особенность постановки в том, что, по задумке композитора, опера должна быть представлена в трёх действиях, но третье действие осталось недописанным. Теодор Курентзис заказал молодому композитору Алексею Ретинскому завершение оперы. Если замысел будет реализован, в Перми состоится мировая премьера третьего дейтсвия «Лулу». На закрытии Дягилевского фестиваля-2019 оркестр под управлением Теодора Курентзиса исполнит «Реквием» Иоганнеса Брамса.