В здании пермского штаба ОНФ проходит обыск Работают сотрудники Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области

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Фото: Евгений Запискин

Сотрудники Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области проводят обыск в здании по адресу г. Пермь, ул. Советская, 76. Напомним, там расположены офисы ряда организаций, в том числе — пермское отделение Общероссийского народного фронта, ООО «Система» и ООО «Новоскор».

По имеющейся информации, правоохранители ищут организацию ООО «Юнистимгрупп», которая, якобы, также должна находиться в этом здании. По словам бизнесмена Евгения Фридмана (ООО «Новоскор»), оперативники пришли в офис именно его компании. Там им пояснили, что такой организации по этому адресу нет, и компания не имеет к ООО «Юнистимгрупп» никакого отношения.

Речь может идти ООО «Юнистимгрупп» — компании из Екатеринбурга, зарегистрированной 5 декабря 2016 года. Основной вид деятельности — медицина и прочая вспомогательная деятельность, связанная с перевозками (52.29 ОКВЭД)

Правоохранители от комментариев отказались, подробности уточняются.

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