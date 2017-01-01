В Березниках вновь ищут компанию для строительства школы в ЖК «Любимов»

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Напомним, в мае МКУ «Управление капитального строительства» Березников подвело итоги аукциона на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общеобразовательная школа на 1224 места» в микрорайоне «Любимов» в квартале №12. Начальная цена составила 777,4 млн руб. Подрядчик должен построить четырёхэтажное здание школы, оборудовать футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для игры в волейбол и баскетбол, участки для тихих игр и проведения мероприятий.

В мае победителем торгов стало ООО «СтройГазГарант». Заказчик собирался подписать с ним контракт на 773,5 млн руб., но сначала подрядчик должен был предоставить банковскую гарантию. В итоге ООО «СтройГазГарант» гарантию не предоставило, и заказчик отказался подписывать контракт. Позднее выяснилось, что банк не выдал подрядчику гарантию, так как тот не оплатил банку комиссионное вознаграждение за её выдачу. В результате ООО «СтройГазГарант» включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

В начале июня УКС объявил аукцион заново. 25 июня конкурсная комиссия решила заключить контракт с единственным участником торгов — ООО «Волна». Но эту компанию также признали уклонившейся от заключения контракта.

Вчера, 31 июля, «Управление капитального строительства» Березников вновь объявил аукцион на строительство школы для ЖК «Любимов». Начальная стоимость осталась та же. Объект нужно сдать в эксплуатацию в 2020 году. Заявки принимаются до 21 августа. Аукцион планируется провести 27 августа.

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