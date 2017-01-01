Организаторы пермского «Парада зомби» отказались от его проведения в этом году

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Об этом сообщил один из организаторов «Парада зомби» в Перми Артём Феоктистов. По его словам, решение отменить парад принято из-за поступивших на мероприятие жалоб: «Первый раз нам отказала городская площадка, теперь частная. Но это не вина площадок, ведь когда люди (в частности, религиозные организации и просто активисты) слышат слово «зомби», то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить. Ведь не может молодёжь просто выйти в город и веселиться?»

Планировалось, что в этом году парад пройдёт в Парке Горького. По словам Феоктистова, не стоит считать, что парад «запретила РПЦ»: это решение было принято самими организаторами.

Проведение парада зомби в следующем году пока находится под вопросом.

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