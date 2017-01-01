Конкурсные управляющие вновь оспаривают отмену аукциона по манежу «Спартак» Дело рассмотрят в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в конце августа

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Фото: Евгений Запискин

Конкурсные управляющие ООО АКБ «Экопромбанк» и ООО «Магнит-Инвест» подали апелляцию на решение Арбитражного суда Пермского края. Ранее они пытались обжаловать решение пермского УФАС, который аннулировал торги по продаже имущества ООО «Магнит-Инвест», в состав которого был включён манеж «Спартак», но суд встал на сторону антимонопольщиков.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял иск конкурсных управляющих к УФАС к производству 10 июля. Заседание назначено на 21 августа.

Напомним, манеж «Спартак» вместе с земельным участком был передан для реализации в рамках банкротства ООО «Магнит-Инвест». Объект был выставлен на открытый аукцион, что не понравилось городским властям. Администрация Перми считается основным потенциальным покупателем актива, которой краевые власти поручили выкупить манеж с целью сохранения спортивного функционала объекта. В бюджете краевой столицы на 2018 год на покупку манежа выделено 160 млн руб., и сейчас в мэрии ждут, когда цена на манеж снизится. Изначально общая начальная стоимость лота составляла 300,9 млн руб., но потом была снижена на 30 млн и составила 270 млн руб.

В январе 2018 года управление ФАС по Пермскому краю по жалобе администрации Перми отменило торги по продаже имущества ООО «Магнит-Инвест», в состав которого был включён манеж «Спартак». Чиновники указали, что продажу манежа, как социально важного объекта, необходимо проводить не с помощью аукциона, а через конкурс, так как эта процедура позволяет выбрать победителя по ряду критериев, а не только на основании цены. По мнению чиновников мэрии, конкурсными условиями могли бы стать использование манежа по целевому назначению и интенсивность такого использования. Они считают, что это поможет отпугнуть от торгов возможных спекулянтов, сократить количество участников и снизить риск потери городом одного из ключевых спортивных объектов. С другой стороны, реализация манежа через конкурс снизит интерес к объекту со стороны потенциальных покупателей, что соответственно скажется на итоговой цене продажи.

В УФАС по Пермскому краю жалобу мэрии признали обоснованной и аннулировали торги. В результате конкурсные управляющие, заинтересованный в продаже по максимальной цене, обратились в арбитраж. Но 29 мая суд поддержал УФАС и мэрию Перми в отмене аукциона по манежу «Спартак».