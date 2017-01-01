Настоящие пермские чекисты поймали ненастоящих, да к тому же вымогателей

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tert.am

В Перми осудили двух мужчин, которые представлялись экс-сотрудниками ФСБ и требовали у предпринимателя 300 тысяч рублей. В октябре 2017 года сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали мошенников с поличным при получении первой части вымогаемой суммы, сообщает «АиФ-Прикамье».

«Представляясь бывшими сотрудниками ФСБ России, они вымогали у индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей якобы с целью последующей передачи чиновникам из администрации Дзержинского района Перми в качестве взятки. 5 октября 2017 года мошенников с поличным задержали сотрудники УФСБ при получении 150 тысяч рублей в качестве аванса», - сообщили изданию в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Дзержинский райсуд Перми осудил мужчин за покушение на совершение преступления и мошенничество, приговорив к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и штрафам в 30 тысяч рублей каждому.

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