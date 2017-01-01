Иван Чазов выдвинул встречный иск к Дмитрию Скриванову Истец требует признать договоры займа между ним и действующим депутатом Госдумы мнимыми сделками

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Сегодня, 16 мая, в Ленинском районном суде Перми прошло предварительное заседание по иску ООО «Управляющая компания «ЦУП» к пермяку Ивану Чазову. Компания-истец требует с физического лица порядка 13,5 млн руб. В эту сумму входят 9 млн 577 тыс. руб., которые господин Чазов, по мнению истца, в августе-сентябре 2016 года занял у депутата Заксобрания (в настоящее время депутата Госдумы) Дмитрия Скриванова, а также начисленные проценты.

На сегодняшнем судебном заседании сторона ответчика выдвинула встречный иск, потребовав признать вышеупомянутые договоры займа так называемыми мнимыми сделками, поскольку представленные истцом бумаги не соответствуют формальным требованиям. В ООО «Управляющая компания «ЦУП» считают, что договора займа соответствуют всем требованиям закона.

Кроме того, во встречном иске сторона ответчика попросила Дмитрия Скриванова ответить на ряд вопросов об обстоятельствах заключения этих договоров. По словам Чазова, бумаги он подписывал в присутствии Еленой Люшниной, которая до 1 ноября 2016 года была руководителем АО «Компания «ДАРТС». Самого же Дмитрия Скриванова в указанный период Иван Чазов видел лишь один раз — в начале сентября 2016 года, и речь на встрече шла не о заимствовании средств, а о предстоящих выборах. Также сторона ответчика попросила вызвать в суд госпожу Люшнину. Первое ходатайство суд принял, второе — пока нет. Новое судебное заседание назначено на 31 июля 2018 года.