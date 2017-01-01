Космонавт работает! С бывшего кандидата в депутаты заксобрания взыскивают 13,5 млн рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

10 апреля в Ленинском районном суде Перми пройдёт предварительное судебное заседания по иску ООО «Управляющая компания «ЦУП» к пермяку Ивану Чазову. Компания-истец требует с физического лица порядка 13,5 млн рублей. В эту сумму входят 9 млн 577 тыс. рублей, которые господин Чазов в августе-сентябре 2016 года занял у депутата заксобрания (в настоящее время депутата Госдумы) Дмитрия Скриванова, а также начисленные проценты.

Компания «ЦУП», предъявившая иск к Ивану Чазову, по данным «Нового компаньона», сейчас занимается ликвидацией ООО «АктивМедиа». 15 марта этого года краевой арбитраж признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. В 2016 году «АктивМедиа» контролировало целый пул пермских СМИ, которые использовались депутатом Дмитрием Скривновым, а также связанными с ним кандидатами и избирательными объединениями.

На избирательной кампании 2016 года 29-летний Иван Чазов был выдвинут региональным отделением партии «Справедливая Россия» кандидатом в депутаты Законодательного собрания Прикамья по одномандатному округу №9. Кроме того, он баллотировался в краевой парламент по спискам «Справедливой России». Как ранее сообщалось в СМИ, региональное отделение этой партии контролировал господин Скриванов.

Из документов, оказавшихся в распоряжении «Нового компаньона», следует, что со 2 августа по 15 сентября 2016 года Иван Чазов занял у Дмитрия Скриванова 9 млн 577 тыс. рублей по семи договорам займа. По данным нашего издания, эти средства привлекались на цели, связанные с ведением избирательной кампании Чазова. При этом от участия в выборах по избирательному округу №9 Иван Чазов отказался – 11 сентября он снял свою кандидатуру.

За два дня до выборов, 16 сентября, Дмитрий Скриванов уступил долговые обязательства Ивана Чазова акционерному обществу «Компания «Дартс», генеральным директором которого является Марина Вшивцева. 13 ноября того же года долговые обязательства были переуступлены ООО «Управляющая компания «ЦУП», которая в настоящее время желает взыскать с Чазова деньги вместе с процентами.

Кроме того, в документах указано, что помимо займов по договорам в мае 2016 года Чазов якобы взял у Скриванова под расписку ещё 9,656 млн рублей. Эти долги также перешли сначала «Дартсу», а потом «ЦУПу». Перспективы их взыскания неясны.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Пермском крае прошли выборы в Государственную думу и краевое Законодательное собрание, в Перми также голосовали за новый состав городской думы. По итогам выборов сам Дмитрий Скриванов избрался депутатом Государственной думы, однако сформировать влиятельный пул лояльных себе депутатов в заксобрании и пермской гордуме ему не удалось.