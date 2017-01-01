Пермскую полицию заподозрили в «сливах» информации об умерших ритуальному агентству Сотрудники похоронной фирмы «Статус» могли приезжать на место смерти раньше правоохранительных органов

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Сотрудники краевых управлений ФСБ и ФАС провели проверку пермской ритуальной компании «Статус» и городского УВД. Поводом послужило заявления о том, что похоронное бюро может быть в сговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Одним из аргументов был тот факт, что ООО «Статус» получает доступ к информации о произошедшей смерти раньше всех и приезжает для вывоза тела раньше, чем прибывают сотрудники правоохранительных органов. Возникло подозрение, что организации обеспечивается преимущественное положение на рынке ритуальных услуг Пермского края, сообщает пресс-служба УФАС.

В агентстве ритуальных услуг «Статус» объяснили, что полицейские сообщают им о смерти граждан, поскольку у похоронного бюро заключён муниципальный контракт с МКУ «Пермблагоустройство». По нему ритуальное агентство занимается вывозом тел бездомных или лиц, у кого не были найдены родственники или близкие, способные эвакуировать тело.

Однако было выявлено, что сотрудники правоохранительных органов передают фирме информацию не только о невостребованных телах, а вообще обо всех. «В связи с этим, работники ООО «Статус» оказываются у родственников умерших раньше всех и предлагают свои платные ритуальные услуги самыми первым», — пояснила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова. При этом другие организации по предоставлению ритуальных услуг при этом лишаются клиентов, что является нарушением закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба пермского УФАС.