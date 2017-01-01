Алексей Мирошниченко: «В новом сезоне зрителей ждут громкие дебюты» Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета прокомментировал уход Инны Билаш и Никиты Четверикова

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Алексей Мирошниченко на репетиции с Инной Билаш

Фото: Антон Завьялов

По словам Алексея Мирошниченко, «пермская балетная труппа — одна из самых известных в мире, поэтому очевидно, что у наших солистов всегда множество предложений от других театров».

«Доказательством является тот факт, что танцовщики из Перми работают в ведущих балетных труппах нашей страны и мира. Если артисты решили принять одно из них, значит, это соответствует их потребностям и задачам. Каждый человек выбирает страну, где он хочет жить, и условия, в которых он хочет работать», — считает главный балетмейстер Пермской оперы.

Он добавил также, что Пермский театр оперы и балета — то место, где есть все условия для творческой реализации артиста, а руководство Пермского края и театра делает всё, чтобы создать максимально комфортные материальные условия.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета:

— Я очень благодарен Инне Билаш, Евгении и Никите Четвериковым за сотрудничество, высокий профессионализм и их вклад в развитие театра, и желаю им добиться столь же блестящих успехов на новом месте. Но это начало нового этапа не только для них, но и для молодых артистов пермской труппы, которые давно готовы выйти на ведущие позиции. Так что в новом сезоне зрителей ждут приятные открытия и громкие дебюты.

Напомним, сегодня стало известно, что балетную труппу Пермского театра оперы и балета покидает самый яркий и популярный дуэт — Инна Билаш и Никита Четвериков. Нынешний сезон станет последним для них в Перми. Со следующего сезона Инна будет танцевать в Цюрихе, а Никита вместе с женой Евгенией Четвериковой отбывает в Прагу.