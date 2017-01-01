Пермский балет покидает звёздная пара Завершается последний пермский сезон Инны Билаш и Никиты Четверикова

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Фото: конкурс «Большой балет»

Как стало известно «Новому компаньону», балетную труппу Пермского театра оперы и балета покидает самый яркий и популярный дуэт — Инна Билаш и Никита Четвериков. Нынешний сезон станет последним для них в Перми. Со следующего сезона Инна будет танцевать в Цюрихе, а Никита вместе с женой Евгенией Четвериковой отбывает в Прагу.

По мнению источника в Пермском театре оперы и балета, в профессиональной карьере артистов это скорее шаг назад: «Они выбрали не профессиональное развитие, а личный и семейный комфорт», — прокомментировал источник, пояснив, что солисты подписали контракты в труппах, которые не являются ведущими в балетном мире.

Инна Билаш окончила Пермское государственное хореографическое училище в 2009 году. Лауреат Международного конкурса (I премия; «Арабеск», 2014), обладательница приза Тошихико Такахаши, лауреат III премии за исполнение номера современной хореографии («Арабеск», 2014). Лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Восходящая звезда» (2017).

Никита Четвериков — выпускник Пермского хореографического училища 2011 года. Лауреат Международного конкурса (I премия; «Арабеск», 2014), конкурса «Гран-при Михайловского театра» в Санкт-Петербурге (Россия, 2010), обладатель приза имени Мариуса Петипа «За чистоту и академизм классического танца» и приза Пермского театра оперы и балета «За лучшее исполнение номера на музыку П. И. Чайковского» на Международном конкурсе артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой (Пермь, 2012 и 2014).

Инна Билаш и Никита Четвериков исполняют все главные партии в балетах классического репертуара и современных постановках — от «Лебединого озера» до «Условно убитого». Никита Четвериков, кроме того, что постоянно танцует с Инной Билаш, является пермским партнёром приглашённой примы-балерины Натальи Осиповой. Билаш и Четвериков являются лауреатами второго сезона телевизионного конкурса «Большой балет» (2016).