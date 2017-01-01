Приставы Перми приостановили деятельность ТЦ «Бирюса» Причина — нарушения требований пожарной безопасности

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в Перми приостановлена деятельность торгового центра «Бирюса» на шоссе Космонавтов, 63. Причинами временного закрытия ТЦ послужили нарушения требований пожарной безопасности.

Напомним, в Пермском крае после трагедии в Кемерове прошли проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. После чего была приостановлена деятельность культурно-развлекательного центра «Циклон» и батутного центра «Гравитация» в Кунгуре, детского развлекательного центра «Октябрь» в Перми, ресторана и кафе «Арт-кафе «История» в Лысьве, бара «Фортуна» в Краснокамске, торгового центра «Бум» и кинотеатра «Мелодия» в Березниках и ТК «Юбилейный» в посёлке Октябрьский. В конце апреля под угрозой закрытия оказались 15 торгово-развлекательных центров. Среди торговых центров, по которым прокуратурами районов Перми в ближайшее время должны быть направлены заявления о приостановлении деятельности, стали ТЦ «Бирюса», а также дома быта «Изумруд» и «Топаз», торговые центры «Земляника», «Лето», «Мега Центр», «Олимп» и торговый центр по ул. Оборонщиков, 8.