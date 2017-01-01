В Париже открылась выставка пермского скульптора

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В парижской галерее «I-Gallery. Intelligence» открылась персональная выставка пермского скульптора Альфиза Сабирова «Резонанс веков». На ней представлены более 30 бронзовых скульптур и графика. Работа выставки продлится до 28 мая.

Заметим, Альфиз Сабиров является членом Союза художников России. В 2017 году скульптор стал лауреатом премии Министерства культуры республики Татарстан им. Баки Урманче. Работы Альфиза Сабирова находятся в частных собраниях Парижа, Гренобля, Нью-Йорка, Лондона, Риги, Токио, а также Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. Значительная часть работ автора находится на экспонировании в галереях Парижа. Прошлая персональная выставка скульптура в столице Франции состоялась в 2016 году.

В творчестве Альфиза Сабирова доминирует тема личной мифологии, которая берёт начало в сказаниях и преданиях восточного эпоса. Опираясь на образы, рождаемые в сновидениях, воспоминаниях детства и размышлениях, скульптор создает удивительно сложные по структуре, но знакомые образы.

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