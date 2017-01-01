Земсобрание Оханского района проголосовало за объединение с городским округом

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Сегодня, 8 мая, депутаты Земского собрания Оханского района поддержали проект решения «О выражении согласия населения Оханского муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав района, путём присоединения к Оханскому городскому округу». «За» проголосовали 12 депутатов.

Публичные слушания по этому вопросу прошли в апреле. Теперь Земское собрание должно выйти с соответствующим законопроектом в краевой парламент.

Напомним, объединительные процессы идут сегодня также в Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском, Соликамске, Краснокамске. В начале мая идею присоединения к Березникам поддержали жители Романовского сельского поселения Усольского района.

«Новый компаньон»