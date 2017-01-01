Смычка города и деревни Публичные слушания о присоединении к Березникам завершатся в Усольском районе к концу мая

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

К концу текущего месяца в сельских поселениях Усольского района завершатся публичные слушания по вопросу присоединения муниципалитетов к Березниковскому городскому округу. Об этом «Новому компаньону» рассказала глава Усольского муниципального района Елена Вшивкова.

Напомним, вчера, 3 мая, в Романовском сельском поселении Усольского района на публичных слушаниях процесс преобразования был поддержан большинством жителей. В течение месяца публичные слушания пройдут ещё в трёх поселениях района: Усольском, Троицком и Орлинском.

На следующим этапе объединительный процесс своими решениями должны будут поддержать советы депутатов поселений Усольского района, а затем и районное Земское собрание. Аналогичная процедура должна пройти в Березниках — сначала объединение должно получить одобрение в ходе общественных слушаний, а затем его должны поддержать депутаты Березниковской городской думы.

Как отметила Елена Вшивкова, сентябрьские выборы в советы депутатов объединённых городских округов в Прикамье не коснутся Усольского района. По её словам, выборы в представительный орган объединённого Березниковского городского округа состоятся после истечения срока полномочий действующей думы Березников шестого созыва, то есть в 2019 году.

«Объединительные процессы начались во всем крае, поэтому нашему району было предложено поразмышлять на эти темы. Березники — это сильный экономический центр. К тому же, Усольский район и Березники тесно связаны во всех отношениях. Многие усольчане работают на предприятиях Березников, и свои налоги оставляют там. У нас же есть земля и экологически чистые районы, где можно начать экологическое строительство. Для усольчан важно, что будет обеспечена активная транспортная связь с Березниками, чем Усольский район не мог обеспечить своих жителей без объединения», — считает глава Усольского муниципального района Елена Вшивкова.

Вместе с тем госпожа Вшивкова подчеркивает, что у жителей Усольского района есть определённые опасения относительно предлагаемого объединения. В связи с этим местные власти планируют вести в сельских поселениях разъяснительную работу.