Прошёл второй этап конкурса на должность главы Фонда капремонта Прикамья

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 8 мая, состоялся второй этап конкурса на замещение должности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края. Кандидаты прошли тестирование на знание профильного законодательства, организованное Министерством строительства РФ.

Тестирование прошли пять кандидатов: руководитель УК «Фемида» Станислав Зимин, и. о. генерального директора Фонда капремонта Дмитрий Баранов, директор по развитию ООО «Горизонт Девелопмент» Алексей Асанов, директор ООО «Контора» Рамиль Ямилов, заместитель гендиректора Фонда капремонта Наталья Киселёва. Ещё два кандидата — Николай Вторушин и Александр Головачёв — на тестирование не явились, сообщают в пресс-службе Фонда.

Отметим, итоги тестирования будут подведены в течение нескольких дней. Кандидаты, набравшие более 45 баллов из 50 возможных, пройдут в третий этап конкурса. Он будет организован в формате собеседования, в ходе которого претендент представит своё видение развития системы капитального ремонта в регионе. Каждый кандидат получит от конкурсной комиссии от одного до пяти баллов. При равенстве баллов победителя определит открытое голосование комиссии.