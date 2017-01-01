Директора Фонда капремонта Прикамья выберут в середине мая Испытание тестами федерального Минстроя претенденты пройдут в майские праздники

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», второй этап конкурса по выбору гендиректора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» пройдёт 8 мая. В рамках этой процедуры претенденты на пост руководителя Фонда примут участие в тестировании на знание законодательства в сфере ЖКХ в федеральном Минстрое.

Итоги тестирования будут подведены в течение нескольких дней. Кандидаты, набравшие более 45 баллов из 50 возможных, пройдут в третий этап конкурса, который будет организован в формате собеседования. Таким образом, ориентировочно к середине мая в Фонде появится новый полноценный директор, сообщил источник нашего издания.

Напомним, РСТ объявила конкурс на замещение должности руководителя Фонда капремонта 25 декабря 2017 года. Заявления на участие в конкурсе подали пять человек: и.о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин, главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачёв и безработный Михаил Альметов.

По результатам рассмотрения заявок комиссия допустила ко второму туру конкурса всех кроме Михаила Альметова, так как он не представил документы об опыте работы. 30 января состоялся второй этап конкурса, онлайн-тестирование прошли Дмитрий Баранов, Станислав Зимин и Александр Головачёв. Допущенный до второго этапа начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин писать тест не пришёл. Официально итоги тестирования обнародованы не были.

Вскоре региональная служба по тарифам по требованию прокуратуры отменила первый этап конкурса. Причиной стала жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. В результате РСТ признала факт нарушения и продлила срок приёма заявок на два месяца. Тогда в РСТ тогда отметили, что результаты тестирования кандидатов, которые успели его пройти, сохраняются. Для новых претендентов его организуют отдельно.

К 31 марта число участников увеличилось до восьми. Заявки направили директор по развитию ООО «Горизонт Девелопмент» (Пермь) Алексей Асанов, директор ООО «Контора» (Сарапул) Рамиль Ямилов и заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Наталья Киселева. Их всех допустили до второго тура. Но вскоре стало известно, что РСТ по указанию Минстроя РФ аннулировала результаты второго этапа из-за технического сбоя в программе. Таким образом, тестирование сейчас должны пройти все претенденты.