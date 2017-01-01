Жителей Пермского края попросили не выходить из дома в День Победы

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По данным Пермского гидрометцентра, 9 мая в Пермском крае ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с и сильный дождь.

МЧС просит жителей края, если возможно, отложить прогулки и поездки до стабилизации погодных условий. Если же нет, то нужно, уходя из дома, закрывать окна и выключать электроприборы. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

По уточнённому прогнозу ГИС-Центра ПГНИУ, в Перми сильные осадки пройдут в 04.00-07.00 утра. Днём возможны лишь небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит +8°, а порывы северо-западного ветра будут достигать 15 м/с. По западу края возможен сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Хуже всего погода будет в северных районах края. Утром 9 мая там пройдёт сильный мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья. Днём снег превратится в дождь и ослабеет. К концу дня на севере Пермского края выпадет до 30 мм осадков или около половины месячной нормы.