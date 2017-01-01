Глава Орды получил реальный срок из-за упавших футбольных ворот Из-за халатности чиновника погибла 11-летняя школьница

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Фото: 59.ru

Трагедия произошла 15 августа 2017 года в селе Орда. Девочка, играя на спортивной детской площадке, забралась по сетке на футбольные ворота. Так как конструкция не была прикреплена к земле, ворота опрокинулись и придавили ребёнка. В результате девочка попала в реанимацию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через неделю она скончалась.

По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело. Так как глава сельского поселения как должностное лицо не обеспечил безопасное нахождение людей на спортивной детской площадке, его обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Суд приговорил главу поселения к 2 годам 10 месяцам колонии-поселении. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

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