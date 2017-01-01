Общий объем производства «УРАЛХИМа» в первом квартале вырос на 3%

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По итогам первого квартала 2018 года выпуск товарной продукции предприятиями «УРАЛХИМа» составил 1,64 млн т, что на 3% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Рост производственных показателей был главным образом обеспечен увеличением выпуска слабой азотной кислоты на «КЧХК» и «Азоте», где удалось повысить среднесуточную выработку агрегатов кислоты и одновременно сократить сроки проведения ремонтов. Соответственно, благодаря наличию дополнительных объемов кислоты увеличился выпуск аммиачной селитры и ее производных на 35 тыс. т, а на «КЧХК» со 100% загрузкой работала установка по производству нитрата кальция, выпустившая на 10 тыс. т продукта больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В связи с конъюнктурой рынка часть мощностей «ВМУ» была переориентирована на выпуск фосфорных удобрений вместо сложных.

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»