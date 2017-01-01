В Перми с объекта культурного наследия сняли незаконную рекламу

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C фасада дома по адресу: Комсомольский проспект, 87 сняли и демонтировали девять незаконных рекламных конструкций. Здание является объектом культурного наследия. Кроме того, специалистами сектора потребительского рынка администрации убрана незаконная реклама с центральных улиц района: ул. Куйбышева, ул. Николая Островского, ул. Революции, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Администрация Свердловского района Перми проводит плановую работу по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций. В текущем году планируется демонтировать более 300 рекламных конструкций, в принудительном порядке демонтированы уже более 90 из них.