Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 27 апреля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Марафон сближает города. Пермь готовится к проведению главного спортивного события года.

Время преобразований. Определены общие принципы развития социальной инфраструктуры краевой столицы.

Геннадий Сторожев: В Перми социальной политике уделяется должное внимание. Депутат городской думы рассказывает об основных направлениях социальной политики.

Здравствуй, май! Пермь встречает майские праздники.

Гуляем без опаски. В предстоящие праздники жителям края обеспечат надёжную безопасность.

Программа основных мероприятий, проводимых на территории города Перми, посвящённых празднику Весны и Труда.

Без пяти триста. Пермяки смотрят в будущее своего любимого города.

Десять лет в танце. Хореографической студии детского центра «Аистёнок» исполнилось 10 лет.

Вниманию автомобилистов. С 28 апреля на двух перекрёстках Перми на улице Мира будет изменена организация дорожного движения.

«Тортонадо» — то, что надо! В Перми проходит благотворительная акция.

Еда как соревнование. «Пермская кухня» — визитная карточка кулинарной жизни города.

В детский сад — по правилам. В Перми стартует процедура комплектования дошкольных образовательных учреждений.

Театральные отличники. В Перми выбрали «Самый театральный класс — 2018».

Первые среди лучших. Пермские артисты преуспели на «Арабеске—2018».

Фестиваль спорта продолжили пловцы. В Перми состоялся краевой Парафестиваль по плаванию.

Внимание! Следующий номер газеты «Пятница» выйдет 11 мая.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться