Пермским трейдерам на валютной бирже поможет RSI-индикатор

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Читать и прогнозировать рынок сложно, когда нет знаний о том, как может повести себя цена в ближайшей перспективе. Правильное определение тенденций служит залогом стабильной работы трейдера, а значит и достойного получения выгоды. Но нужно знать моменты, когда стоит и когда не стоит входить в рынок.

Для этого просто необходим RSI- индикатор . Он максимально точно просигнализирует трейдеру о возможностях входа в торги и избавит его от необходимости угадывать эти моменты при помощи менее надёжных инструментов. RSI-индикатор рассчитан на то, чтобы максимально точно идентифицировать зоны перекупленности и перепроданности.

Для начала необходимо узнать, как можно зафиксировать его на графике колебаний курса. Индикатор давно уже считается классическим методом ведения технического анализа. Продвинутые трейдеры знают, что само его название тут не вполне отображает алгоритм его работы. Его, скорее, нужно отнести к так называемым осцилляторам, так как он является стандартным инструментом на всех биржевых площадках.

При помощи RSI-индикатора легко установить текущую тенденцию торгов, так как он использует самые современные формулы общепринятой теории вероятностей. Автоматическая программа рассчитывает колебания курсов и выдаёт на выходе наиболее вероятный тренд на ближайшее будущее. Фактически необязательно изучать саму математическую формулу индикатора — ею здесь могут воспользоваться даже начинающие трейдеры. Необходимо лишь ввести данные — и программа сама сделает всё за человека.

Вкратце, суть работы RSI-индикатора заключается в том, что сравниваются две разных валютных пары за определённый промежуток времени. Берутся минимальные и максимальные значения курсов, а уже на их основе составляется отдельная кривая, выражающая движение курсов в процентных величинах. Это необходимо для того, чтобы отметить оптимальные точки входа в тренд — они находятся на уровне 30 и 70%. Когда кривая пересекает эти значения, это обозначает, что наблюдается кардинальная смена курсов.

Помимо автоматической работы на всех торговых платформах, RSI-индикатор можно также настраивать вручную. Учитывая активизацию торгов, можно сместить его со стандартного значения на 14-ой позиции. Но нужно учитывать, что некоторые пересечения могут быть всего лишь краткосрочными отклонениями и не стоит резко перемещать индикатор, не проанализировав данные стандартного прогноза автоматической программы.

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