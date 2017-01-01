В Коми-округе на собирателя чаги напал медведь Мужчина в тяжёлом состоянии находится в кудымкарской больнице

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58-летний житель села Верх-Иньва 18 апреля отправился вместе с собакой в лес за чагой. В лесу на собирателя напал медведь, зверь якобы сломал мужчине руку и чуть не снял скальп, сообщает «Парма-новости» со ссылкой местных жителей. Родственники пострадавшего от комментариев пока отказываются.

По информации издания, из леса до села раненый дошел сам. Сейчас пострадавший житель Верх-Иньвы находится в тяжелом состоянии в Окружной больнице в Кудымкаре.

По словам ведущего специалиста местного отдела госохотнадзора Минприроды Пермского края Алексея Габова, на его памяти такая ситуация произошла впервые. По словам, сейчас сезон охоты закрыт, однако за исключением охоты на медведя.

При этом специалист просит жителей Коми-Пермяцкого округа воздержаться от походов в леса, где, по его словам, много медведей. А встреча с проснувшимися от зимней спячки и потому голодными медведями весной может оказаться смертельно опасной.