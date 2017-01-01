Город Чайковский возглавил Александр Пойлов Своей основной задачей новый градоначальник называет создание Чайковского городского округа

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Фото: chaiknet.ru

Сегодня, 18 апреля, на пленарном заседании депутаты Чайковской городской думы проголосовали за отставку и.о. руководителя городского поселения Михаила Новосёлова. Новым и.о. мэра Чайковского путём тайного голосования большинством голосов назначен заместитель главы города по социальным вопросам Александр Пойлов, сообщает «РБК-Пермь».

В разговоре с «Новым компаньоном» Александр Пойлов сообщил, что основной вопрос, который на данный момент нужно решить, — закончить процесс объединения городского поселения и Чайковского муниципального района, о других планах говорить пока рано.

Напомним, 21 марта стало известно, что главу города Алексея Третьякова подозревают в превышении полномочий. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной передачи земли кооперативу «Рассвет» и муниципальной квартиры в собственность несовершеннолетней дочери начальника комитета по управлению имуществом администрации города Натальи Смышляевой. Этой статьей предусматривается наказание от штрафа в 100-300 тыс. руб. до лишения свободы на семь лет.

После предъявления обвинения глава города написал заявление о досрочном сложении полномочий. Чайковская гордума должна была рассмотреть документ 23 марта, но за несколько часов до заседания думы Алексей Третьяков отозвал заявление. Несмотря на то, что мэр отозвал свое заявление, депутаты приняли его отставку. Алексей Третьяков попытался вернуть кресло мэра и в начале апреля обратился в городской суд с требованием признать решение депутатов гордумы Чайковского незаконным, однако в удовлетворении иска ему было отказано. 23 марта исполнение обязанностей мэра Чайковского было возложено на первого замглавы города по вопросам ЖКХ и градостроительства Михаила Новосёлова.

С назначением Александра Пойлова операция по смене власти в Чайковском городском поселении закончилась, считает политолог Сергей Ильин. Сейчас городские власти будут полностью ориентироваться на главу Чайковского района Юрия Вострикова. «Востриков в моем понимании аппаратно Третьякова обыграл. Если власть берут, то её потом не отдают. А Третьяков взял и отдал, хотя и выигрывал выборы ранее. Это урок другим главам, которые не занимаются своей карьерой и укреплением позиций», — сообщил эксперт в разговоре с «Новым компаньоном».

При этом Сергей Ильин не считает Юрия Вострикова фаворитом на пост главы объединённого Чайковского городского округа. «До осени очень многое может поменяться, могут появиться новые фамилии. И, возможно, сейчас Востриков «таскает каштаны из огня» для кого-то другого. Но Третьяков — уже отыгранная фигура и гражданское лицо, которому нужно искать работу», — резюмировал он.