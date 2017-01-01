Бывший мэр Чайковского не смог опротестовать свою отставку Суд признал законным решение городской думы

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Сегодня, 13 апреля, в Чайковском городском суде состоялось заседание по иску Алексея Третьякова. Он требовал признать незаконным решение Думы отправить его в отставку с поста главы города. Но, как сообщили «Новому компаньону» в суде, в удовлетворении иска ему было отказано.

Напомним, 21 марта стало известно, что главу города Алексея Третьякова подозревают в превышении полномочий. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной передачи земли кооперативу «Рассвет» и муниципальной квартиры в собственность несовершеннолетней дочери начальника комитета по управлению имуществом администрации города Натальи Смышляевой. Этой статьей предусматривается наказание от штрафа в 100-300 тыс. руб. до лишения свободы на семь лет.

После предъявления обвинения глава города написал заявление о досрочном сложении полномочий. Чайковская гордума должна была рассмотреть документ 23 марта, но за несколько часов до заседания думы Алексей Третьяков отозвал заявление. В интервью порталу «Чайковские новости» он пояснил, что сделал это после того, как понял, что претензии к нему не обоснованы. Несмотря на то, что мэр отозвал свое заявление, депутаты приняли его отставку. Алексей Третьяков попытался вернуть кресло мэра и в начале апреля обратился в городской суд с требованием признать решение депутатов гордумы Чайковского незаконным.