«Зрит в корень, смотрит в профиль»: как понравиться HR-менеджеру в соцсетях

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В поисках работы россияне больше доверяют интернету, чем помощи знакомых и родственников. По опросам ФОМ, более 54% работающих предпочитают искать вакансии в сети. Сами работодатели, по данным SuperJob, все чаще подбирают сотрудников в мобильных приложениях, а в каждой второй компании перед принятием решения специалисты изучают профили кандидатов в соцсетях. Какие онлайн-страницы анализируют уральские HR-менеджеры, выяснили связисты «МегаФона».

Чаще всего при подборе кадров рекрутеры смотрят аккаунты соискателей «Вконтакте». Соцсеть лидирует по количеству пользователей и является самой популярной среди абонентов «МегаФона» на Урале: 65% интернет-активных клиентов оператора заходят на m.vk.com ежедневно. Активнее других информацию в аккаунтах заполняют в Пермском крае. По данным связистов, объем трафика на одного абонента здесь выше, чем в Курганской или Челябинской областях.

HR-менеджеры не оставляют без внимания и профили кандидатов в Instagram. По данным оператора, загружать информацию здесь предпочитают свердловчане, тюменцы, жители Югры и Ямала. Учитываются и сведения, указанные в «Одноклассниках»: фото и видео чаще других сюда постят курганцы. Их догоняют югорчане, следом челябинцы и тюменцы.

«Мобильные приложения стали уже полноценным средством поиска сотрудников, а составление мнения о кандидате с учётом его активности и контента в соцсетях — один из ключевых HR-трендов. Чтобы в онлайн-пространстве заинтересовать работодателя, рекомендую соблюдать несколько правил», — отметила директор по персоналу «МегаФона» на Урале Ольга Бобылева.

1. Желательно, чтобы информация в соцсетях была достоверна и совпадала с другими данными, размещёнными в открытых источниках.

2. Заполняйте раздел «Мои интересы»: группы, любимые книги, увлечения. Если они относятся к вашей профессиональной деятельности, работодатель это отметит.

3. Не забывайте ставить геотеги на деловых мероприятиях, конференциях. А фото с курсов и тренингов станут дополнительным подтверждением вашей квалификации и готовности к развитию.

4. Хотите лучше подготовиться к собеседованию? Найдите аккаунты компании в соцсетях. Зачастую там можно увидеть интересные вакансии, а по формату обратной связи с клиентами — понять приоритеты будущего работодателя.

Чтобы найти работу в онлайне или подобрать сотрудника мечты, «МегаФон» предлагает абонентам тарифы «Включайся!» с безлимитным общением в соцсетях или мессенджерах. Подробнее — на сайте .

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