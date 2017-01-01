Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 17 апреля

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«Гигантский элитарный чат». Разбираемся, кто стоит за пермскими анонимными Telegram-каналами и зачем они выдают фейки.

«Кто-то влез в компьютер и изменил результаты». Кандидатов на должность директора Фонда капремонта протестируют повторно.

Вячеслав Торчинский: Здесь должно быть всегда красиво. Министр культуры Пермского края подробно рассказал о проекте благоустройства эспланады.

Фонтан на картофельном поле. В один день прошли два обсуждения проекта благоустройства городской эспланады.

«Безусловно, мы стали беднее». Как произошедшая девальвация рубля отразится на жизни каждого из нас.

Удальёв, эспланада и зарплаты депутатов. Чего ждать от пленарного заседания краевого Законодательного собрания.

Владислав Тонков: Люди должны знать, чем торгуют в киосках. Начальник краевого управления потребительского рынка и лицензирования — о регулировании нестационарной торговли.

Юрий Кузнецов: Мы давно перестали ощущать границы между муниципалитетами. Генеральный директор Агентства по социально-экономическому развитию агломераций — о межмуниципальном уровне власти.

Па от Петипа. Открытие конкурса «Арабеск» обозначило проблемы и вызовы, стоящие перед искусством хореографии в XXI веке.

Послание в будущее. Пермский театр оперы и балета заработал пять «Золотых масок».

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