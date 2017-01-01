В Перми осудили молодого человека, торговавшего GSM-«жучками» За попытку продать радиомикрофоны он оштрафован на 40 тыс. рублей

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В сентябре 2017 года 22-летний пермяк заказал из дома через интернет GSM-радиомикрофоны, предназначенные для прослушивания переговоров третьих лиц и фиксации их места нахождения. Эти специальные технические средства предназначаются для негласного сбора информации и их покупка частными лицами незаконна.

При попытке продать эти устройства молодой человек был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю. Уголовное дело, возбуждённое по статье 138.1 УК РФ, было расследовано следователем следственного отдела по Свердловскому району Перми, сообщают в пресс-службе краевого СУ СКР. Постановлением суда виновному назначен штраф в размере 40 тыс. руб.