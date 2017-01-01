В Пермском крае вырастут тарифы на природный газ В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам № 1-г от 4 апреля 2018 года, с 1 мая в Пермском крае будут действовать новые тарифы на природный газ.

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Так, при оплате по прибору учёта стоимость одного кубометра потреблённого газа в квартире с газовым счётчиком на приготовление пищи и нагрев воды составит 5 руб. 48 коп., на готовку и отопление — 4 руб. 64 коп.

При оплате по нормативу в квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением тариф повысится до 65 руб. 76 коп., без горячей воды — до 109 руб. 60 коп., в жилье с газовой плитой и проточным водонагревателем — до 191 руб. 80 коп.

Проживающие в частном секторе без приборов учёта будут платить 46 руб. 40 коп. за один квадратный метр отапливаемой площади, сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».