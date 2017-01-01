Пермские компании заключили договоры о сотрудничестве с арабскими бизнесменами

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Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

На Международном инвестиционном форуме в Объединенных Арабских Эмиратах «Annual — Investment Meeting 2018» предприятия Прикамья и арабские бизнесмены заключили ещё два соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

Так, во вторник, 10 апреля, были подписаны договоры между LOOTAH Group of Companies и АО «Пермснабсбыт» и НПО «Искра».

Кроме того, министр экономического развития Пермского края Максим Колесников провёл несколько переговоров с потенциальными инвесторами. В частности, инвестиционные проекты Пермского края были представлены государственным структурам и крупнейшим компаниям ОАЭ.

Как сообщают в пресс-службе администрации главы региона, коммерческие компании в большей степени проявляют интерес к инвестиционным проектам Прикамья и разработкам предприятий Пермского края в областях IT, добычи нефти и газа, транспорта и энергетики.

Отметим, ранее на форуме губернатор Прикамья Максим Решетников подчёркивал, что у Пермского края есть направления, где он имеет конкурентные преимущества. «Мы выделили для себя два направления. Первое — организация производства на территории Арабских Эмиратов. Наша задача — помочь компаниям найти партнёров, которые бы, с одной стороны, помогли сориентироваться на новом рынке сбыта, с другой стороны — организовали бы производство, — пояснял Максим Решетников. — Второе направление — площадки под строительство отелей, ритейл парков, аквапарка в Пермском крае. Мы привезли конкретные предложения с тем, чтобы заинтересовать инвесторов и в последствии проводить анализ рисков, доходности и издержек».

Напомним, в первый день инвестиционного форума губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал инвестиционный потенциал региона заместителю министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулле Аль-Салеху. Замминистра экономики ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам Пермского края и выразил уверенность в совместном сотрудничестве.

Также в рамках форума меморандум о взаимодействии подписали руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и LOOTAH Group of Companies.

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