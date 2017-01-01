Максим Решетников встретился с замминистром экономики ОАЭ

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Вчера, 9 апреля, в рамках Международного инвестиционного форума «Annual — Investment Meeting 2018» губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал заместителю министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулле Аль-Салеху инвестиционный потенциал региона.

Глава Прикамья отметил, что у региона есть свои ниши, где он имеет конкурентные преимущества, и представил Абдулле Аль-Салеху пермские компании, которые презентовали на форуме свои разработки и инвестиционные проекты.

«Мы выделили для себя два направления. Первое — организация здесь производства. Сюда приехали представители пяти компаний, которые готовы организовать здесь свое производство. Наша задача — помочь найти компаниям здесь партнеров, которые бы с одной стороны помогли сориентироваться на новом рынке сбыта, с другой стороны — организовали бы производство и в дальнейшем справедливо делить добавленную стоимость между теми, кто изобрел технологию и теми, кто организовал сбыт. Второе направление — площадки под строительство отелей, ритейл парков, аквапарка. Мы привезли конкретные предложения с тем, чтобы заинтересовать инвесторов и дальше начинать анализ рисков, доходности и издержек».

Также в рамках встречи губернатор рассказал о существующих планах на проведение форумов на территории Пермского края, где были бы представлены инвестиционные проекты региональных предприятий. В свою очередь, замминистра ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам и выразил желание принять участие в краевых форумах.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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