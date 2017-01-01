Прикамское предприятие запустит совместное производство с арабской компанией

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Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Сегодня, 9 апреля, в первый день работы Международного инвестиционного форума «Annual — Investment Meeting 2018» руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и Lootah Group of companies подписали меморандум о взаимодействии.

В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписи под документом поставили президент LOOTAH Group of companies Ибрахим Аль-Лутах и председатель совета директоров «ROSSET» (ОАО «Краснокамский завод металлических сеток») Эдуард Хайруллин.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, испытание мобильного дорожного покрытия/вертолётной площадки «Росомаха» в песчаной местности. Кроме того, стороны предполагают создание совместного производства каркасной сетки «Росомаха».

Напомним, 9-11 апреля 2018 года в городе Дубай (ОАЭ) проходит международный инвестиционный форум «Annual — Investment Meeting 2018». В этом году масштабное мероприятие принимает порядка 19 тыс. участников из 141 страны.

Впервые в работе форума участвует делегация из Пермского края, её возглавляет губернатор региона Максим Решетников. Среди участников — руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», компаний ITPS и TESSO, НПО «Искра» и АО «Пермснабсбыт». Кроме того, на стенде Прикамья представлены инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации, сообщает пресс-служба главы региона.

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