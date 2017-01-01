Пермский край примет участие в международном инвестфоруме в ОАЭ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

9-11 апреля 2018 года в городе Дубай (ОАЭ) пройдёт международный инвестиционный форум «Annual — Investment Meeting 2018», который соберёт порядка 19 тыс. участников из 141 страны.

Впервые в работе форума примет участие делегация из Пермского края, её возглавит губернатор региона Максим Решетников. Среди участников — руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», компаний ITPS и TESSO, НПО «Искра» и АО «Пермснабсбыт». Кроме того, на стенде Прикамья будут представлены инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, в январе 2018 года бизнес-миссия компаний Пермского края впервые продемонстрировала свои наработки в ОАЭ. В рамках поездки Максим Решетников представил инвестиционный потенциал региона, а порядка 10 компаний — свою продукцию.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 2 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 2 участков цена 10 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .