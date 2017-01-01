Инвесторы из ОАЭ планируют ответный визит в Прикамье В минувшие выходные бизнес-миссия компаний Пермского края представила наработки в ОАЭ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Напомним, в состав пермской делегации вошли около 20 представителей региона, в частности, председатель совета директоров ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуард Хайруллин, управляющий директор ООО «КВИН» Виктор Митрошенко, генеральный директор ПАО «НПО «Искра» Владимир Шатров, генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров, директор фонда «Региональный центр инжиниринга» Евгений Давыдов, ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов, ректор ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Ирина Корюкина, генеральный директор ООО «Инкаб» Александр Смильгевич.

По приглашению пермских компаний делегацию возглавил губернатор региона Максим Решетников, который представил программу развития экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Пермского края. Кроме того, он провел ряд стратегически важных переговоров с представителями ОАЭ.

По словам главы Прикамья, поиск новых рынков сбыта для многих пермских компаний стал крайне актуальным, поэтому задача продвижения пермской продукции является сейчас одной из основных для краевого правительства. Также Максим Решетников подчеркнул, что наиболее удобной точкой входа на рынки стран Аравийского полуострова являются именно Объединенные Арабские Эмираты как один из самых открытых и продвинутых регионов по привлечению инвестиций, как крупнейший логистический центр для стран Африки и Ближнего Востока.

«Мы приехали сюда, чтобы показать наработки пермских предприятий, повысить интерес к региону и наладить деловые связи. Инвесторы, которые здесь присутствуют — это представители многопрофильных холдингов. Они здесь активно работают, инвестируют и готовы стать нашими партнерами, инвестировать в нашу инфраструктуру, с их стороны это долгосрочный стратегический интерес. И мы сегодня открываем для них дверь, в которую они должны войти, чтобы наладить дальнейшее с нами взаимодействие», — заявил Максим Решетников.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов отметил, что пермские предприятия приехали с целью установить личный контакт и продемонстрировать свои наработки. «Естественное желание большинства участников пермской делегации — предложить свои услуги, свой товар, — говорит Олег Жданов. — Заявлять о подписании контрактов еще рано. Однако у арабских партнеров уже есть представление о пермской продукции, стороны почувствовали взаимный интерес. Роль ТПП сейчас — постараться обеспечить дальнейший долговременный контакт региональных предприятий с инвесторами».

По итогам работы Максим Решетников отметил, что пермские бизнесмены обладают возможностями производственными и интеллектуальными, однако региональным компаниям есть над чем работать в части презентации проектов.

По возвращению в регион компании при поддержке краевых властей проведут дополнительную ревизию проектов, подготовят расширенные предложения по каждому из представленных в ОАЭ проектов и направят их заинтересованным арабским инвесторам для более подробного изучения. Кроме того, ожидается ответный визит делегации из Объединенных Арабских Эмиратов в Пермский край, чтобы увидеть масштабы и методы производства прикамских компаний.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570