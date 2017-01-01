Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 10 апреля
Бессмертный долг. Бизнес осваивает новые правила игры после изменения законодательства о банкротстве.
Вторая победа. Вслед за лидером первенства пермские футболисты обыграли аутсайдера.
Культура как политика. К назначению нового министра культуры Пермского края.
Три дня пермской моды. Пермские дизайнеры показали «товар лицом» широкой местной публике.
Наградили друг друга. Впервые объединились журналистская премия им. Аркадия Гайдара и «Выбор прессы».
Игорь Южанинов: К счастью, мне было куда вернуться. Новый генеральный директор Государственной телевизионной и радиокомпании «Пермь» — о своём назначении и о бурной истории пермского телевидения.
Дмитрий Матвеев: Мы медицинские подразделения просто так не трогаем. Министр здравоохранения Прикамья — о приоритетах в деятельности минздрава и повышении качества оказания медицинских услуг.
«Ещё не зоопарк». Краевые власти проинспектировали строительную готовность биопарка.
Виктор Агеев: Хочется развеять стереотипы. Вице-мэр Перми — о размещении нестационарных торговых объектов.
Владимир Васильев: Половина моей профессиональной биографии связана с Пермью. Художественный руководитель Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» — о современной хореографии, месте живописи в своей жизни и своих отношениях с Пермью.