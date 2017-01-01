«Амкар» в Хабаровске победил местный СКА Оба своих мяча пермяки забили в дополнительное время

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Фото с официального сайта ФК "Амкар"

Сегодня, 7 апреля, ФК «Амкар» сыграл выездной матч 25-го тура Чемпионата РФПЛ против СКА-Хабаровск. Встреча закончилась со счётом 0:2 в пользу пермской команды.

В первом тайме у пермяков было несколько хороших моментов, но открыть счёт «Амкару» удалось лишь в добавленное время — на 45+1 минуте Александр Рязанцев в штрафной соперника воспользовался ошибкой защитника Димидко и отправил мяч в ворота.

На 57-й минуте СКА-Хабаровск остался в меньшинстве — за жесткий удар по ноге Петара Занева прямую красную карточку получил хабаровский полузащитник Дмитрий Кабутов. Однако, это не подкосило хозяев, они продолжили атакующую игру, создав несколько опасных моментов. Самый острый из них случился на 86-й минуте, когда Казанков пробил в штангу. Но всё же сильней в этом матче оказался «Амкар», который на 90+2 минуте удвоил свое преимущество — Эззатоллахи отдал разрезающую передачу в штрафную на Костюкова и тот со второй попытки пробил голкипера хозяев Криворучко, постав точку в этом матче.

После этой победы «Амкар» набрал 28 очков и поднялся на промежуточное 9-е место в Чемпионате РФПЛ. СКА-Хабаровск с 13 очками продолжает оставаться на последней строчке турнирной таблицы.