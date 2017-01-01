Культурным освоением завода им. Шпагина займётся команда московского «Винзавода» Директор ЦСИ Софья Троценко и столичные архитекторы уже осмотрели эту площадку в историческом центре Перми

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Цех завода «Ремпутьмаш»

4 апреля Пермь посетила исполнительный директор Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко вместе с группой столичных архитекторов и строителей. В ходе визита гости осмотрели площадку бывшего завода «Ремпутьмаш» в историческом центре Перми. Концепцию культурного кластера, который планируется разместить на этой территории, будет разрабатывать команда «Винзавода».

Как сообщила «Новому компаньону» Софья Троценко, территория бывшего завода им. Шпагина имеет удачное расположение и, как большинство промышленных объектов, подходит для размещения культурного кластера. Однако говорить о том, чем будем наполнен этот квартал, по её мнению, пока преждевременно.

«Что конкретно там нужно разместить, будет понятно при проектировании культурного кластера, к которому мы только приступили. Это основной вопрос, над которым мы будем работать. Потому что культурный кластер может быть наполнен любыми форматами, главное, чтобы они соответствовали функциям кластера, в общем и целом были связаны одним направлением деятельности», — сказала госпожа Троценко.

Напомним, ранее рассматривался вариант размещения на территории бывшего завода им. Шпагина Пермской государственный художественной галереи. По информации нашего издания, от него, вероятнее всего, придётся отказаться из-за потенциальной опасности затопления этой территории и угрозы коллекциям.

По словам госпожи Троценко, пока не определён порядок работы на объекте, а команда, которая займётся проектированием будущего кластера, только формируется. В неё войдут как столичные, так и пермские эксперты. Назвать персоналии Софья Троценко пообещала позже.

Напомним, власти Пермского края в ноябре 2017 года за 445 млн рублей выкупили имущественный комплекс на территории завода «Ремпутьмаш» площадью 8,5 га. Эта территория в устье реки Егошихи является историческим центром Перми. В будущем здесь планируется разместить культурный кластер.

Центр современного искусства «Винзавод» в Москве был открыт в 2007 году на территории бывшего пивоваренного завода «Московская Бавария» и является первым и самым большим частным центром современного искусства в России.

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