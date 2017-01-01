«Молот-Прикамье» объявил о поиске спонсоров и партнёров

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В рамках подготовки к новому хоккейному сезону ХК «Молот-Прикамье» разместил на своём сайте приглашение к сотрудничеству.

В пресс-службе клуба сообщают, что в прошлом году пермские хоккеисты работали с Уральским заводом противогололёдных материалов и компанией «Новоскор», постоянными партнёрами клуба являются сеть автосалонов «Демидыч» и кондитерская «Софья».

«Клуб открыт для общения, и мы ищем спонсоров и партнеров в ежедневном формате. Но если честно, что касается новых контактов, особой поддержки и желания со стороны предпринимателей мы не видим. Хотя рекламные возможности хоккейных клубов уникальны», — отмечает финансовый директор клуба Светлана Перминова.

В частности, «Молот-Прикамье» предлагает потенциальным и действующим партнёрам рекламу на хоккейной форме, на бортах коробки, мультимедийные ролики во время самих матчей, через сайт, посредством групп в социальных сетях. Кроме того, сами игроки ранее стали лицом линейки мужской коллекции ювелирных украшений.

Напомним, в 2018 году общая сумма субсидии профессиональным клубам по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 5% — она сократилась с 381 млн до 362 млн руб. Ранее министр физической культуры, спорта и туризма Прикамья Олег Глызин пояснил, что это нужно, чтобы мотивировать клубы самостоятельно искать спонсоров и учиться зарабатывать деньги. «Что касается поиска спонсоров, то первый шаг должен быть за клубами, а мы подключимся в процессе переговоров. Глава ведомства Олег Глызин постоянно находится на связи с руководителями профессиональных клубов», — сообщили тогда в министерстве спорта.