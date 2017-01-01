«Парме», единственной из спортклубов, увеличили размер субсидии В Минспорте определились, сколько денег из краевого бюджета в 2018 году получит каждый спортклуб

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Согласно постановлению правительства Пермского края, размер субсидии для каждого отдельного клуба рассчитывается из трёх показателей: объем субсидии этому клубу за прошлый год, коэффициент выравнивания, который применяется при недостаточности бюджетных средств, и коэффициент спортивного достижения (популярность вида спорта в прошлом году, посещаемость матчей, а также уровень соревнований, в которых клуб собирается участвовать).

По данным министерства, в 2018 году «Амкар» получит на обеспечение деятельности профессиональных команд 201,4 млн руб., «Молот-Прикамье» — 65,3 млн руб., «Парма» — 46,5 млн руб., «Пермские медведи» — 25,7 млн руб., «Звезда 2005» — 18,6 млн руб., а клуб по хоккею на траве «Юность» — 1,2 млн руб. Волейбольный клуб «Прикамье» заявку на получение субсидии не подавал.

Если сравнивать с прошлым годом, в 2018 году размер субсидии уменьшился для всех клубов, кроме БК «Парма». Им финансирование наоборот увеличили на 55%. Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов не стал раскрывать, как конкретно им удалось добиться этого повышения. «Работали, добились. А потратим на улучшение качества во всех аспектах: на команду и предоставляемые услуги для зрителей», — сообщил «Новому компаньону» руководитель клуба.

Отметим, в этом году общая сумма субсидии профессиональным клубам по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 5% — она сократилась с 381 млн до 362 млн руб. Ранее министр физической культуры, спорта и туризма Прикамья Олег Глызин пояснил, что это нужно, чтобы мотивировать клубы самостоятельно искать спонсоров и учиться зарабатывать деньги. «Что касается поиска спонсоров, то первый шаг должен быть за клубами, а мы подключимся в процессе переговоров. Глава ведомства Олег Глызин постоянно находится на связи с руководителями профессиональных клубов», — сообщили тогда в министерстве спорта.