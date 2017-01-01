На пост главы Фонда капитального ремонта Прикамья подано ещё три заявки Их рассмотрение комиссией запланировано на 10 апреля 2018 года

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Фото: Ирина Молокотина

Как стало известно «Новому компаньону», на должность руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края поданы заявки от ещё трёх претендентов.

Заявки поступили от директора по развитию одного из застройщиков Перми Алексея Асанова, директора ООО «Контора» Рамиля Ямилова (Сарапул) и заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Прикамья Натальи Киселёвой.

Напомним, ранее Региональная служба по тарифам отменила первый этап конкурса на замещение должности руководителя Фонда капремонта по требованию прокуратуры. В конце прошлого года в надзорное ведомство поступила жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. В РСТ факт нарушения признали и продлили срок приёма заявок. При этом 30 января состоялся второй этап конкурса. Онлайн-тестирование прошли и.о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин и главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачёв.

«Новый компаньон»