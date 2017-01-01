Срок подачи заявок на конкурс по выбору руководителя Фонда капремонта продлили на два месяца Антон Удальёв объяснил, как сейчас будет проходить отбор нового главы Фонда

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Фото: Ирина Молокотина

По словам и.о. заместителя председателя Правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальёва, во избежание различных инсинуаций срок подачи заявок продлили на два месяца. «Подавайте, собирайте все документы. Всем, кто хочет, время представлено», — пояснил чиновник. При этом результаты прошедшего во втором туре конкурса онлайн-тестирования останутся. Итоги тестирования будут подведены Минстроем РФ.

Напомним, ранее Региональная служба по тарифам отменила первый этап конкурса на замещение должности руководителя Фонда капремонта по требованию прокуратуры. В конце прошлого года в надзорное ведомство поступила жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. В РСТ факт нарушения признали и продлили срок приёма заявок. При этом 30 января состоялся второй этап конкурса. Онлайн-тестирование прошли и.о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин и главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачёв.