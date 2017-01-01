Срок подачи заявок на конкурс по выбору руководителя Фонда капремонта продлили на два месяца
Антон Удальёв объяснил, как сейчас будет проходить отбор нового главы Фонда
По словам и.о. заместителя председателя Правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальёва, во избежание различных инсинуаций срок подачи заявок продлили на два месяца. «Подавайте, собирайте все документы. Всем, кто хочет, время представлено», — пояснил чиновник. При этом результаты прошедшего во втором туре конкурса онлайн-тестирования останутся. Итоги тестирования будут подведены Минстроем РФ.
Напомним, ранее Региональная служба по тарифам отменила первый этап конкурса на замещение должности руководителя Фонда капремонта по требованию прокуратуры. В конце прошлого года в надзорное ведомство поступила жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. В РСТ факт нарушения признали и продлили срок приёма заявок. При этом 30 января состоялся второй этап конкурса. Онлайн-тестирование прошли и.о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин и главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачёв.