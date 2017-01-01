#ЦветСвет на пермской набережной посмотрело более 200 тысяч человек

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Фото: Василий Бердников

В минувшие выходные завершилась реализация экспериментального проекта #ЦветСвет. Заключительные представления с темой «Пермские боги» посмотрело более 10 тыс. пермяков и гостей города.

Напомним, торжественное открытие светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет на набережной Камы в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» состоялось 28 декабря.

По подсчётам организаторов, муниципального учреждения культуры «ПермьПарк», за три месяца #ЦветСвет увидели 210 тыс. 220 зрителей. Главными темами проекта стали сказы Павла Бажова, фрагменты балетных постановок и коллекция деревянной скульптуры Пермской художественной галереи.

В пресс-службе городской администрации сообщают также, что в летнее время на данном пространстве планируется проведение фестиваля «Выходные на набережной».