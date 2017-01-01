Видеоэкспозиция на набережной Камы меняет график работы

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Фото: Василий Бердников

Торжественное открытие светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет на набережной Камы состоялось 28 декабря. В новогодние каникулы видеоэкспозицию увидели более 100 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за 12 дней работы организаторы #ЦветСвет решили ряд технических задач, позволяющих сделать проект более эффектным. Для удобства посетителей записаны аудиоролики, рассказывающие о видеоэкспозиции. Также внесены изменения в видеоряд — он стал динамичным, и поменялось музыкальное сопровождение. Кроме того, для улучшения цветопередачи и четкости изображения каждый вечер на пермской набережной отключают центральное освещение.

С 12 января светомузыкальное шоу меняет график работы. Теперь видеоэкспозиция будет работать только с пятницы по воскресенье в 19:00, 20:00 и 21:00. До конца января тема инсталляции останется прежней — сказы Павла Бажова. Видеоряд поменяют в феврале и марте.