Александра Телепнёва задержали по делу о нападении на DJ Smash

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв задержан на 48 часов как подозреваемый в причинении вреда здоровью Андрею Ширману, известному как DJ Smash.

Напомним, в ночь на 10 февраля в результате инцидента в клубе «Дом культуры» DJ Smash получил открытый перелом челюсти и ряд других травм. Своими обидчиками артист назвал Александра Телепнёва и Сергея Ванкевича. По факту избиения возбудили уголовное дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести. Потом его переквалифицировали в «Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц». По новой статье фигурантам уголовного дела может грозить до пяти лет лишения свободы.