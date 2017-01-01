В Соликамске восстановлено теплоснабжение

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщают в Региональной службе по тарифам, на данный момент ремонтные работы на месте аварии, из-за которой временно было прекращено теплоснабжение нескольких многоквартирных домов в Соликамске, завершены. Вода из тепловой камеры откачена, теплоснабжение восстановлено.

Напомним, сегодня утром в результате порыва магистрального трубопровода диаметром 263 мм в тепловой камере по ул. Ленина, 31 в Соликамске было временно прекращено теплоснабжение и подача горячей воды микрорайона Пионерский (район Клестовка). Под отключение, по уточнённым данным, попали 18 многоквартирных домов, в которых проживает 5,5 тыс. человек, а также школа и два детских сада. Школа в настоящий момент на каникулах. Детские сады утром приняли детей, но известили родителей, что их нужно забрать пораньше.

Аварийно-восстановительные работы проводило МУП «Теплоэнерго», которому принадлежат сети. На месте аварии работало три единицы техники и семь человек.

Мэрия Соликамска проинформировала жителей города об отключении, разместив информацию на сайте администрации, в официальных аккаунтах в соцсетях, через СМИ и объявления на домах.