В Соликамске произошло отключения теплоснабжения

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Сегодня в 07.28 в Соликамске произошло отключение теплоснабжения из-за аварии в микрорайоне Клестовка и Пионерский. Без тепла осталось 21 здание, в том числе школа и два детских сада.

Теплоснабжение отключено в домах по ул. Сильвинитовая, 16, 18, 22; ул. Преображенского, 7, 9; пр. Ленина, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Красный бульвар, 6, 10, 14. Подача тепла отключена в школе №9, детских садах№ 3 и № 12, а также в торговом комплексе «Зодиак», сообщает администрация Соликамска.

На данный момент в городе ведутся аварийно-восстановительные работы. ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям беречь тепло в домах: заклеивать щели в окнах, закрывать вытяжные отверстия и дымоходы.

Кроме того, сегодня, в северной части микрорайона Боровск в Соликамске планово будет прекращена подача теплоснабжения и горячее водоснабжение с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.