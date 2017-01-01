Депутаты Чайковского приняли отставку мэра Алексея Третьякова
Сегодня, 23 марта, на внеочередном заседании гордума Чайковского путём тайного голосования приняла отставку главы города Алексея Третьякова.
13 депутатов высказались за досрочное прекращение полномочий Алексея Третьякова, против — один человек, двое местных парламентариев воздержались, сообщила «Новому компаньону» председатель думы Чайковского городского поселения Наталья Луканина. Исполнение обязанностей мэра Чайковского возложено на первого замглавы города по вопросам ЖКХ и градостроительства Михаила Новосёлова.
Напомним, 21 марта стало известно, что главу города Алексея Третьякова подозревают в превышении полномочий. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной передачи земли кооперативу «Рассвет» и муниципальной квартиры в собственность несовершеннолетней дочери Натальи Смышляевой. Ранее, в конце декабря 2017 года по иску прокурора суд признал незаконным бездействие Алексея Третьякова по непринятию мер к увольнению начальника комитета по управлению имуществом администрации города Натальи Смышляевой за коррупционное правонарушение.