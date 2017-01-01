Депутаты Чайковского приняли отставку мэра Алексея Третьякова

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Фото: Chaiknet.ru

Сегодня, 23 марта, на внеочередном заседании гордума Чайковского путём тайного голосования приняла отставку главы города Алексея Третьякова.

13 депутатов высказались за досрочное прекращение полномочий Алексея Третьякова, против — один человек, двое местных парламентариев воздержались, сообщила «Новому компаньону» председатель думы Чайковского городского поселения Наталья Луканина. Исполнение обязанностей мэра Чайковского возложено на первого замглавы города по вопросам ЖКХ и градостроительства Михаила Новосёлова.

Напомним, 21 марта стало известно, что главу города Алексея Третьякова подозревают в превышении полномочий. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной передачи земли кооперативу «Рассвет» и муниципальной квартиры в собственность несовершеннолетней дочери Натальи Смышляевой. Ранее, в конце декабря 2017 года по иску прокурора суд признал незаконным бездействие Алексея Третьякова по непринятию мер к увольнению начальника комитета по управлению имуществом администрации города Натальи Смышляевой за коррупционное правонарушение.