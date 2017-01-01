В отношении мэра Чайковского возбудили уголовное дело Депутаты Гордумы могут рассмотреть вопрос об отставке Алексея Третьякова в ближайшее время

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Фото: Chaiknet.ru

Как сообщает «Чайковская Вечорка», главу города Алексея Третьякова подозревают в превышении полномочий. По данным издания, уголовное дело возбудили по факту незаконной передачи земли кооперативу «Рассвет» и муниципальной квартиры в собственность несовершеннолетней дочери Натальи Смышляевой. Напомним, в конце декабря 2017 года по иску прокурора суд признал незаконным бездействие Алексея Третьякова по непринятию мер к увольнению начальника комитета по управлению имуществом администрации города Натальи Смышляевой за коррупционное правонарушение.

По неофициальной информации, глава города уже написал заявление о сложении полномочий. Если гордума Чайковского примет отставку Алексея Третьякова, обязанности мэра будет исполнять заместитель главы района Александр Пойлов.

Информацию о том, что мэр сложил полномочия, «Новому Компаньону» в администрации Чайковского не подтвердили, сообщив, что он продолжает работать в штатном режиме.