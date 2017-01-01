Изменилось расписание светомузыкальной инсталляции на пермской набережной

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Фото: Василий Бердников

В связи с увеличением продолжительности светового дня представления светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет будут начинаться в 21.00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, со 2 марта третьей темой инсталляции стала деревянная скульптура из собрания Пермской галереи. На сегодняшний день это крупнейшая коллекция православной скульптуры (около 500 экспонатов) из предметов XVII-начала XX веков, входивших в убранство храмов, церквей и часовен Прикамья.

В рамках инсталляции #ЦветСвет на набережной идут показы изображений ангелов и апостолов, Богоматери и Саваофа, святых Николая Можайского и Параскевы Пятницы. Кроме того, видеоэкспозиция представляет фрагменты слайд-фильма о поселениях и храмах, где были найдены экспонаты.

Отметим также, ранее темами проекции были сказы Павла Бажова и пермский балет.

С 23 марта до 1 апреля показы светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям в 21.00, 21.45 и 22.30.